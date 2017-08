Empfehlung - Maurice Backschat für Ironman-WM qualifiziert

Otepää. Den Sprung auf das Podium beim Ironman 70.3 im estnischen Otepää hat der Nordhorner Triathlet Maurice Backschat (Foto) geschafft. Beim Wettkampf der Ironman-Serie über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,4 km Laufen, der sich in der Summe der Einzeldisziplinen auf 70,3 Meilen beläuft, benötigte er 4:30:22 Stunden und belegte in der Altersklassenwertung der 25- bis 29-Jährigen den dritten Platz. Dieser Rang wird noch dadurch aufgewertet, dass er in der Gesamtwertung der Männer an Position 13 ausgewiesen wird. Damit schaffte der LCN-Athlet die erhoffte Qualifikation fürdie Ironman-70.3-Weltmeisterschaft im September 2018 im südafrikanischen Port Elizabeth.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/maurice-backschat-fuer-ironman-wm-qualifiziert-202883.html