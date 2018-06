Empfehlung - Matthis Harsman: Von den ASC-Minis bis in die 3. Liga

Meppen/Wilsum Vielleicht wäre alles ganz anders gelaufen, wenn es als Kind nicht so faul gewesen wäre. Vielleicht könnte er dann nicht mit den Profis des SV Meppen trainieren und irgendwann einmal auf Einsatzzeiten in den Stadien von Osnabrück, Münster, Rostock, Kaiserslautern oder Cottbus hoffen. Als Kind nämlich war Matthis Harsman aus Wilsum, so berichtet er selbst, zwar durchaus groß gewachsen, aber doch „etwas dicker“. Und deshalb fühlte er sich in der Fußballmannschaft seines ASC Grün-Weiß 49 im Tor am Wohlsten. Seitdem ist der Niedergrafschafter auf 1,90 Meter gewachsen, durchtrainiert – und künftig auch einer von drei Torhütern in der Meppener Drittliga-Truppe. Nach konstant starken Leistungen in den Nachwuchsteams des JLZ Emsland stattete der Klub den 18-Jährigen zur neuen Saison mit einem Zwei-Jahres-Vertrag aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/matthis-harsman-von-den-asc-minis-bis-in-die-3-liga-238731.html