Matthew Busse bleibt doch nicht beim FC 09

Schüttorf Der FC 09 hat bei den Planungen für die kommende Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. In der vergangenen Woche teilte der Mittelblocker Matthew Busse den 09-Verantwortlichen mit, dass er doch nicht für eine dritte Spielzeit nach Schüttorf zurückkehren wird, sondern in seiner kanadischen Heimat ein Studium aufnimmt. Der Grund dafür sind anhaltende Knieprobleme, die Busse bereits durch die vergangene Saison schleppte und die sich in den vergangenen Wochen verschlimmerten. „Es war nicht meine erste Option, aber wegen meines Knies muss ich so entscheiden, denn ich könnte wahrscheinlich das ganze Jahr nicht spielen“, sagt Busse, der sich für zwei schöne Jahre in Schüttorf bedankte und dem Verein viel Glück für die kommende Saison wünschte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/matthew-busse-bleibt-doch-nicht-beim-fc-09-243210.html