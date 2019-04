Mattern sichert Schüttorf in letzter Sekunde einen Punkt

Die Landesliga-Handballer des FC 09 spielten am Dienstag gegen den TV Bissendorf-Holte II 32 Minuten lang stark, am Ende mussten sie beim 23:23 aber mit einem Punkt zufrieden sein. Die Saison endet am 11. Mai mit einem Heimspiel gegen die HSG Nordhorn II.