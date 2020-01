Empfehlung - Mateo Zuniga Späthe in deutschen Talent-Bundeskader berufen

Nordhorn Toller Lohn für viele erfolgreiche Kämpfe im vergangenen Jahr: Mateo Zuniga Späthe vom Karateverein Nordhorn ist von Karate-Bundestrainer Klaus Bitsch in den Bundes-Talentkader 2020 der Stilrichtung Kumite aufgenommen worden. Der zwölfjährige Gymnasiast wird damit in diesem Jahr sowohl an mehreren Wochenend-Lehrgängen als auch für das Team Deutschland bei Wettkämpfen starten. Sein prall gefüllter Terminkalender mit regelmäßigem wöchentlichen Training bei Landestrainer Björn Strote in Syke erweitert sich nun um weitere Einheiten in Bochum unter dem Bundes-Assistenztrainer Tim Millner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mateo-zuniga-spaethe-in-deutschen-talent-bundeskader-berufen-339810.html