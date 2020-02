Empfehlung - Mateo Späthe gewinnt Karateturnier in Zwolle

Zwolle Bei seiner zweiten Wettkampfteilnahme in diesem Jahr hat sich Mateo Späthe aus Nordhorn einen weiteren Turniersieg erkämpft: Beim Open Pepper Cup im niederländischen Zwolle überzeugte er am vergangenen Wochenende auf ganzer Linie, verlor keinen seiner Kämpfe und sicherte sich die Goldmedaille in seiner Alters- und Gewichtsklasse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mateo-spaethe-gewinnt-karateturnier-in-zwolle-343102.html