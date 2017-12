Empfehlung - Matenaar-Cup: Gastgeber Vorwärts ist der Favorit

fh Nordhorn. Zum 20. Mal trägt der SV Vorwärts sein Hallenfußballturnier um den Matenaar-Cup aus; doch zum ersten Mal sind in der Vorrunde am Freitag, 29. Dezember, 16 Mannschaften am Start, die ab 18 Uhr im Euregium in vier Vierergruppen um den Einzug in die Endrunde am Sonnabend (15 Uhr) spielen. „Das ist vom Modus einfach besser“, erklärt Jürgen Menger, der Obmann des Nordhorner Landesligisten, die Aufstockung des Teilnehmerfeldes. Die beiden Erstplatzierten jeder Vorrundengruppe sowie zwei Gruppen-Dritte kommen weiter, sodass zwei Fünfer-Gruppen für die Endrunde zustandekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/matenaar-cup-gastgeber-vorwaerts-ist-der-favorit-219730.html