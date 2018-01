Empfehlung - Masters: VfL Weiße Elf führt, All-Stars können Start planen

gn Emlichheim. Nach ihrem zweiten Turniersieg in dieser Hallenfußball-Saison führen die Fußballer des VfL Weiße Elf die Qualifikation für das Grafschafter Hallenmasters vom 11. bis 14. Januar in Emlichheim mit großem Vorsprung an. Auch der Zweite ASC GW 49 und Grenzland Laarwald punkteten bereits bei zwei Turnieren, ihren Masters-Start fest einplanen können aber auch die Nordhorner „All Stars“. Chancen, sich einen der zehn Startplätze für Emlichheim zu sichern, gibt es noch bei den Turnieren des SV Grenzland Laarwald und der SG Bad Bentheim (beide ab Donnerstag) und des SV Wietmarschen am Sonntag. Vorwärts Nordhorn ist neben dem ausrichtenden SC Union als ranghöchstes Team gesetzt, sodass aktuell auch der Elfte der Qualifikation in Emlichheim dabei ist. Das Ranking nach vier von sieben Turnieren: 1. VfL Weiße Elf 23,5 Punkte; 2. ASC Grün-Weiß 49 11,85; 3. SV Hoogstede 9,50; 4. Nordhorn „AllStars“ 7,75; 5. Grenzland Laarwald 7,45, 6. Vorwärts Nordhorn 4,65 (für Endrunde gesetzt), 7. Niedergrafschafter A-Jgd.-Auswahl 4,50; 8. Sparta Nordhorn 4,0; 9. FC Schüttorf 09 3,1; Brandlecht-Hestrup 2,4; 11. Borussia Neuenhaus 1,9; 12. Olympia Uelsen 1,8; 13. Sparta Nordhorn II 1,60.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/masters-vfl-weisse-elf-fuehrt-all-stars-koennen-start-planen-220262.html