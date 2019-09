Empfehlung - Massage für die Muskeln und Pflege für die Seele

Nordhorn Zwei anstrengende Spiele innerhalb von vier Tagen, dazu zwei lange Busfahrten – und die nächste schwere Aufgabe steht schon am Sonnabend wieder an: Mitten in einer „englischen Woche" für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen hat auch die medizinische Abteilung des Bundesliga-Aufsteigers viel zu tun. „Diese Belastung bringt alle Spieler, nicht nur die älteren, an ihre Grenzen", weiß Maja Loebnitz, eine von drei Physiotherapeutinnen, die sich um die Handballer kümmern. In der Regel wechselt sich Loebnitz (die gestern Geburtstag hatte, siehe „HSG intern") mit ihren Kolleginnen Vanessa Dahms und Jacqueline Arndt ab, an einigen Tagen stehen aber auch zwei „Physios" bereit. „Klar werden die Behandlungen gerade in diesen Tagen gerne angenommen, auch wenn zum Glück gerade keiner verletzt ist", sagt Loebnitz, die mit einer Unterbrechung schon seit 2005 bei der HSG dabei ist. Nur Robert Weber plagte sich seit dem Balingen-Spiel am Sonntag mit einem geschwollenen Fußgelenk – und war deshalb diese Woche jeden Tag in der Physiotherapie zu Gast.