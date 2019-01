Empfehlung - Marvin Beckemper läuft in Altenrheine auf Platz zwei

Altenrheine Wie in den Vorjahren sind etliche Grafschafter Ausdauersportler zum Jahresabschluss beim Silvesterlauf des SC Altenrheine gestartet. Über die 10-km-Distanz setzte sich der Emsländer Simon Wegemaker sofort an die Spitze der 220 männlichen Konkurrenten und lief, da Gerold Hartger (LC Nordhorn) aus beruflichen Gründen verhindert war, in 35:03 Minuten einen ungefährdeten Sieg heraus. Dahinter hatte sich mit LCN-Athlet Marvin Beckemper und Sebastian Heymann (SVA Salzbergen) ein Duo gebildet, aus dem sich Beckemper beim letzten Anstieg löste und den zweiten Platz der Gesamtwertung belegte. Mit seiner Zeit von 35:49 entschied er die Wertung der Männer-Hauptklasse für sich. Erfreut zeigte sich der Nordhorner über seine Zeit, mit der er sich gegenüber dem Vorjahr um fast zwei Minuten verbessert hatte. Ingo Beckemper blieb in 39:58 knapp unter der 40-Minuten-Marke. Er sicherte sich die Wertung der Klasse M50. „Mit unseren Zeiten sind wir sehr zufrieden, da sie ohne besondere Vorbereitung aus dem Grundlagentraining heraus erzielt wurden“, erklärte Ingo Beckemper. Teamkamerad Klaus Barlage belegte in der Klasse M60 den zweiten Platz (45:40). Über die 5-km-Strecke sicherte sich Jürgen Sackbrook (SG Bad Bentheim) in 25:27 den Klassensieg M 70.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/marvin-beckemper-laeuft-in-altenrheine-auf-platz-zwei-274246.html