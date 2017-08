Marvin Beckemper lässt Klaus Eckstein im Spurt hinter sich

Der Kampf der beiden LCN-Athleten um Platz drei beim Triathlon am Vechtesee war hoch spannend. Der Sieg beim Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen ging an den Niederländer Remko Siers. In der Staffel teilten sich zwei Teams den Sieg.