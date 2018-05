Empfehlung - Marvin Beckemper bei Duathlon-DM unter den besten Zehn

his Alsdorf. Als Familienduo waren Marvin und Ingo Beckemper bei der deutschen Meisterschaft im Duathlon in Alsdorf am Start und konnten sich über gute Leistungen freuen. Marvin Beckemper schaffte bei seiner Saisonpremiere im Duathlon in seiner Altersklasse U20 als Achter sogar den Sprung unter die Top 10. Sein Vater Ingo war bei seinem Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause mit Platz 22 in der M50-Konkurrenz ebenfalls zufrieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/marvin-beckemper-bei-duathlon-dm-unter-den-besten-zehn-234869.html