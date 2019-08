Martin Möllers und Otto Jogems hören als Auswahltrainer auf

Frank Beuker vom ASC Grün-Weiß 49 ist beim Kreisfußballverband als neuer Coach für den Jahrgang 2009 zuständig. Bei E-Jugend-Auswahlmannschaften nehmen am Wochenende an einem Vergleichsspieltag in Osnabrück teil.