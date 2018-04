Marissa Altena – Torschützin vom Dienst beim SV Grenzland

Die Fußballerin des Bezirksligiten ist vor dem gegnerischen Tor nur schwer zu stoppen. Mit ihrem Team peilt sie in der Partie am Sonntag in Spelle einen Sieg an, um einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg zu machen.