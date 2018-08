Empfehlung - Maria verliert Auftaktmatch in Montreal

dpaMontreal Nachdem die Bad Saulgauerin den ersten Satz am Vortag für sich entscheiden konnte, wurde das Spiel beim Stand von 1:2 im zweiten Satz wegen Regens abgebrochen. Auf die 28-jährige Cornet wartet in der zweiten Runde des mit mehr als 2,8 Millionen Dollar (2,4 Millionen Euro) dotierten Turniers Wimbledonsiegerin Angelique Kerber. Die Weltranglisten-Vierte ist beim WTA-Turnier in der kanadischen Metropole an Nummer vier gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/maria-verliert-auftaktmatch-in-montreal-245763.html