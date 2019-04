Margarete und Torsten Projahn steigen in die S-Klasse auf

Mit dem Turniersieg in Belgien machte das Tanzpaar der TSG Nordhorn den Sprung in die höchste deutsche Amateurklasse perfekt. Wir sind überglücklich und freuen uns riesig darauf, in der S-Klasse zu tanzen“, kommentierte Torsten Projahn den Erfolg.