Viele Erinnerungen hat Reinhold Woyciechowski an das Gastspiel des FC Barcelona in Meppen. Der Rechtsaußen aus Nordhorn ergatterte damals nach dem Spiel das Trikot von Quini, ein Bild in der damaligen GN-Ausgabe zeigt beide Fußballer. Das Shirt von Diego Maradona (linkes Foto auf der damaligen GN-Seite) hielt sein Klub unter Verschluss. Foto und Repro: J. Lüken