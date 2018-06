Empfehlung - Manon Doornenbal verstärkt den SC Union

Emlichheim Der Kader des SC Union Emlichheim für die kommende Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga nimmt weitere Formen an. Aus der niederländischen Ehrendivision wechselt Manon Doornenbal zum SCU. Die Diagonalangreiferin, die mit 1,88 Meter Gardemaß mitbringt, hat in den vergangenen Jahren bei Dynamo Apeldoorn und Eurosped Almelo in der höchsten Liga ihres Heimatlandes gespielt. Nach Zuspielerin Danique Aardema ist sie bereits der zweite Zugang aus dem Nachbarland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/manon-doornenbal-verstaerkt-den-sc-union-239516.html