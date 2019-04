Mann des Tages: Nico Hasler stürzt den Tabellenführer

Drei Tore in nur elf Minuten hat Nico Hasler für Rot-Weiß Lage in der 1. Fußball-Kreisklasse erzielt – und damit entscheidenden Anteil am überraschenden 4:1-Sieg des Tabellenletzten beim Spitzenreiter SG Bad Bentheim.