Mama Maria genießt den Erfolg von Mallorca

Tatjana Maria hat schwere Tage in ihrer Tennis-Karriere erlebt. Der Premierensieg auf Mallorca zeigt der Schwäbin, dass ihr Weg richtig war. In Wimbledon will sie nun in der Weltrangliste weiter nach vorn stürmen. Ihre Tochter und ihr Mann geben ihr den nötigen Rückhalt.