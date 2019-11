Empfehlung - Mahnende Worte verhallen: FC Schüttorf 09 verliert in Leer

Leer Rückschlag für die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09: Drei Tage nach dem 2:1-Sieg gegen Oberliga-Absteiger BV Cloppenburg kamen die Obergrafschafter beim Auswärtsspiel in Leer nicht für etwas Zählbares in Frage. „Wir haben hier heute nichts zu bestellen gehabt“, sagte Rainer Sobiech aus dem Schüttorfer Trainerteam nach der 0:3 (0:1)-Niederlage beim Aufsteiger. Was den Coach nervte: Die Verantwortlichen hatten die 09-Fußballer vor dem kompakt agierenden und kampfstarken Gegner gewarnt. „Die Worte sind ungehört geblieben. Wir haben das Spiel nicht angenommen, hatten in den ersten 10, 15 Minuten eine Zweikampfquote im Bereich von 20 Prozent“, berichtete Sobiech.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/mahnende-worte-verhallen-fc-schuettorf-09-verliert-in-leer-327321.html