Empfehlung - „MagicSandSlam“: Nächster Superlativ für Poniewaz-Zwillinge

Timmendorfer Strand Am Ende gingen für die Leistungen, die Bennet und David Poniewaz in den vergangenen Monaten in den Sand gezaubert haben, die Superlative aus. Nachdem mit den beiden Volleyballern des FC Schüttorf 09 erstmals ein Duo alle vier Strandturniere auf der deutschen Serie gewonnen hatte, setzten sie zur Krönung im deutschen Beachvolleyball-Mekka in Timmendorfer Strand mit dem deutschen Meistertitel noch einen drauf. „Wie nennen wir das denn nun? GoldenSandSlam“, fabulierten die Poniewaz-Zwillinge. Die Fangemeinde des Duos hatte in den Internet-Netzwerken weitere Vorschläge im Angebot: „GermanSandSlam“, „SandSlamDeluxe“ oder „MagicSandSlam“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/magicsandslam-naechster-superlativ-fuer-poniewaz-zwillinge-316500.html