Empfehlung - Magdeburg nach Last-Second-Sieg über Hannover im Pokalfinale

dpaHamburg Der Cupgewinner von 2016 siegte beim Endrunden-Turnier in Hamburg im ersten Halbfinale gegen die TSV Hannover-Burgdorf eine Sekunde vor Schluss mit 30:29 (15:11). Der Gegner der Magdeburger wird in der zweiten Vorschlussrunden-Partie THW Kiel gegen Füchse Berlin ermittelt. Das Finale wird am Sonntag ausgespielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/magdeburg-nach-last-second-sieg-ueber-hannover-im-pokalfinale-290737.html