Empfehlung - Mädchen-Kreisauswahl fährt zur Bezirksmeisterschaft

Hesel Mit einer starken Leistung hat die Mädchen-Kreisauswahl der Grafschaft Bentheim den Sprung in die Endrunde zur Futsal-Bezirksmeisterschaft geschafft. In der Vorrunde in Hesel blieb das Team der beiden Kreistrainerinnen Vera Oude Wesselink und Andrea Schotemeier ungeschlagen. In der Gruppenphase sicherten sich die Talente aus der Grafschaft mit zwei Siegen (2:0 gegen Ostfriesland, 7:0 gegen Emsland II) und ein 1:1 gegen Jade-Weser-Hunte Platz eins. Und auch das K.o.-Spiel gegen Ostfriesland Süd wurde mit 2:1 gewonnen. Nach einem 0:1-Rückstand zeigten die Mädchen absoluten Siegeswillen und wurden belohnt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/maedchen-kreisauswahl-faehrt-zur-bezirksmeisterschaft-334085.html