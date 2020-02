Empfehlung - Macht der SC Union in Essen einen Riesenschritt?

Emlichheim Für die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim geht es an diesem Wochenende ans Eingemachte: Das Team von Trainer Pascall Reiß ist am Sonnabend um 19 Uhr beim Aufsteiger VC Allbau Essen gefordert, der mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Niedergrafschafterinnen den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Es ist also eine Partie mit Richtungsanzeiger für den SCU: Bei einer 0:3- oder 1:3-Niederlage würden die Emlichheimerinnen in der Tabelle vom VC Allbau überholt werden. Bei allen anderen Konstellationen bleibt der SC Union vorm Aufsteiger und hat bei einem Sieg mit drei Punkten sogar die Möglichkeit, den Abstand auf Essen bis auf sechs Zähler auszubauen – das wäre ein Riesenschritt in Richtung Ligaverbleib.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/macht-der-sc-union-in-essen-einen-riesenschritt-345993.html