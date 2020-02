Empfehlung - Lutz Heiny verlässt die HSG und wechselt zum TuS N-Lübbecke

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen vermeldet den ersten Abgang: Lutz Heiny wird den Tabellenletzten der Bundesliga nach dieser Spielzeit verlassen. Nach dann fünf Jahren im HSG-Trikot zieht es den Rückraumspieler zum TuS N-Lübbecke; beim aktuellen Tabellensechsten der 2. Liga, der mittelfristig zurück in die 1. Liga will, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre. Für den aus Schüttorf stammenden Rechtshänder, der seine sportliche Laufbahn beim FC 09 begann und als 15-Jähriger ins Handball-Internat von Eintracht Hildesheim wechselte, ist es die fünfte Station seiner Karriere. Bevor er 2015 zur HSG kam, spielte er noch ein Jahr in der 3. Liga bei der TS Großburgwedel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lutz-heiny-verlaesst-die-hsg-und-wechselt-zum-tus-n-luebbecke-345679.html