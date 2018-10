Empfehlung - Lutz Heiny: „Manchmal muss man für zwei Punkte auch bluten“

Nordhorn Froh, glücklich und erleichtert – so beschrieben Trainer und Spieler der HSG Nordhorn-Lingen ihren Gemütszustand nach dem 26:22 (12:11)-Sieg am Sonnabend gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Doch ehe bei 26:20 in der 59. Minute endgültig klar war, dass der Handball-Zweitligist nach den schmachvollen Niederlagen gegen Balingen (26:29) und Essen (27:36) in die Erfolgsspur zurückkehrt, mussten Trainer Heiner Bültmann und sein Team auch einige Krisenmomente durchleben. Und das nicht nur, als Toon Leenders bereits nach 26 Minuten wegen der dritten Zeitstrafe vom Feld musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lutz-heiny-manchmal-muss-man-fuer-zwei-punkte-auch-bluten-259737.html