Empfehlung - Lutz Heiny bleibt ein weiteres Jahr bei der HSG

Nordhorn Nach einem Heimspiel, in dem die gesamte Mannschaft kaum eine Schwäche zeigte, hatte Heiner Bültmann für einige Handballer sogar noch ein spezielles Lob parat: „Lutz Heiny hat 50 Minuten in der Abwehr gespielt und einen riesen Job gemacht“, sagte der Trainer des Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen nach dem 36:25-Sieg im Spitzenspiel gegen TuSEM Essen. Mit diesem glanzvollen Auftritt am Sonntag hatte die zwei Tage später verkündete Vertragsverlängerung mit dem 23-jährigen Schüttorfer aber nichts zu tun. „Lutz gibt immer Vollgas und wird auch im Angriff wieder seine Spielanteile bekommen. Wir brauchen ihn, er ist im linken Rückraum ein ganz anderer Typ als Georg Pöhle und Jens Wiese.“ Heiny unterschrieb einen neuen Kontrakt, der bis 2020 gültig ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lutz-heiny-bleibt-ein-weiteres-jahr-bei-der-hsg-287583.html