Empfehlung - Luttermoser: Jeder muss seine Grenzen überschreiten

so Delmenhorst. Zum letzten Saisonspiel treten die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen am Sonnabend um 19.30 Uhr beim unangefochtenen Spitzenreiter HSG Delmenhorst an. Während die Gastgeber mit 47:3 Punkten den Aufstieg längst gesichert haben, bangen die Grafschafter weiterhin um den Klassenerhalt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/luttermoser-jeder-muss-seine-grenzen-ueberschreiten-235667.html