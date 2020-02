Empfehlung - Lukas Benen vom SV Vorwärts Nordhorn pfeift Länderspiel

Nordhorn Als Assistent war Lukas Benen schon bei zwei Länderspielen im Einsatz. Doch als Schiedsrichter auf internationaler Ebene steht der Nordhorner vor seiner Premiere. Der Deutsche Fußballbund hat dem 26-Jährigen vom SV Vorwärts, der seit dieser Saison Spiele bis hinauf zur 3. Liga pfeift, die Leitung des U18-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich am 26. März in Verl übertragen. Sehr zur Freude auch von Gerold Wolf, der die gute Nachricht am Montagabend bei der Arbeitstagung der Grafschafter Fußball-Obleute in Nordhorn verbreitete. „Das ist beste Werbung für uns“, freute sich der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses, zumal mit Daniel Fleddermann vom VfL Weiße Elf auch ein Grafschafter als Assistent zum Gespann gehört.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lukas-benen-vom-sv-vorwaerts-nordhorn-pfeift-laenderspiel-344603.html