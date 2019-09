Empfehlung - Lückenkemper und Pinto verpassen Einzug ins WM-Finale

dpaDoha Die EM-Zweite Lückenkemper vom SCC Berlin wurde in mäßigen 11,30 Sekunden Letzte ihres Laufs. Auch die deutsche Meisterin Pinto vom LC Paderborn verpasste in 11,29 Sekunden den Finaleinzug. Als letzte Deutsche hatte Melanie Paschke 1997 bei der WM in Athen den Endkampf über 100 Meter erreicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lueckenkemper-und-pinto-verpassen-einzug-ins-wm-finale-321270.html