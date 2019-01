Empfehlung - Lucas Beniermann wechselt zum JLZ nach Meppen

Uelsen/Meppen Lucas Beniermann kehrt nach gut einem Jahr als Mitarbeiter in der Merchandising-Abteilung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurück in die Region: Der 28 Jahre alte Uelsener wurde am Mittwoch als neuer Cheftrainer der U17-Junioren des Jugendleistungszentrums Emsland vorgestellt. Zudem wird er sich ab Februar hauptamtlich um die Organisation im Meppener JLZ kümmern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lucas-beniermann-wechselt-zum-jlz-nach-meppen-274436.html