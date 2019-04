Empfehlung - Luc Broder Albrecht und Luise Maul brillieren in Berlin

Berlin In Bestform haben sich die Nordhorner Standardtänzer Luc Broder Albrecht und Luise Maul beim hochklassigen Turnier um das „Blaue Band der Spree“ in Berlin gezeigt. Das Paar aus dem Leistungskader des Niedersächsischen Tanzsportverbandes erreichte am Karfreitag sein bisher bestes Ergebnis in einem Weltranglisten-Turnier: Bei den WDSF World Open belegte das Duo der TSG Nordhorn unter 107 Paaren aus 17 Ländern einen starken 30. Platz und war das siebtbeste deutsche Paar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/luc-broder-albrecht-und-luise-maul-brillieren-in-berlin-293747.html