Luc Albrecht und Luise Maul: Toller Aufstieg in die S-Klasse

Das Nordhorner Tanzpaar schaffte den Sprung in die anspruchsvollste Klasse im April durch den Sieg beim „Blauen Band der Spree“ in Berlin. Nun wollen sich die beiden Studenten, die für die TSG Nordhorn tanzen, in der Tanzelite etablieren.