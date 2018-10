Empfehlung - Luc Albrecht und Luise Maul feiern Landesmeister-Titel

Braunschweig/Herford Luc Albrecht und Luise Maul, Standardtänzer von der TSG Nordhorn, haben die Landesmeisterschaft in der Hauptgruppe S, der leistungsstärksten und höchsten Leistungsklasse im deutschen Amateurtanzsport, gewonnen. Die beiden waren bei den Gebiets- und Landesmeisterschaften im Standardtanzen in Braunschweig in ihrer Wettkampfklasse das beste Paar aus Niedersachsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/luc-albrecht-und-luise-maul-feiern-landesmeister-titel-261295.html