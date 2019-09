Empfehlung - Lothar Matthäus: „Ich bin ein Fan von Leipzig“

dpaBerlin „Mit Leipzig ist eine Mannschaft dabei, die vielleicht in dieser Saison weniger investiert hat als Dortmund oder Bayern, die aber ein gutes Gefüge hat und den anderen beiden wehtun kann“, sagte der Weltmeister von 1990 bei einer Geschäftseröffnung in Berlin. „Ich glaube nicht, dass es nur ein Zweikampf um den Titel wird.“ Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt Tabellenführer RB die nach drei Spieltagen auf Rang zwei geführten Münchner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lothar-matthaeus-ich-bin-ein-fan-von-leipzig-318149.html