Empfehlung - Lohnes Warten soll ein Ende haben

Lohne Union Lohne ist mittlerweile am Tabellenende der Fußball-Landesliga angekommen. Nach dem 3:1 zum Auftakt gegen Papenburg gelang dem Team von Trainer Andreas Hüsken in dieser Saison kein Dreier mehr – und deshalb soll aus Union-Sicht nach neun sieglosen Partien im Duell bei Falke Steinfeld (So., 15 Uhr) nun unbedingt ein Sieg her. „Wir müssen punkten“, sagt Hüsken ohne Umschweife.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohnes-warten-soll-ein-ende-haben-323370.html