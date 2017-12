Empfehlung - Lohnes Vorsatz: Dritter Sieg am dritten Advent

his Lohne. Bislang läuft der Advent für die Volleyballerinnen von Union Lohne perfekt: Am ersten und zweiten Adventswochenende fuhr die Mannschaft von Trainer Harald Nüsse jeweils drei Punkte ein. Diese Serie will das Regionalliga-Team am Sonntag auch im letzten Heimspiel des Jahres fortschreiben. Um 15 Uhr ist der TV Schledehausen in der Sporthalle am Park zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohnes-vorsatz-dritter-sieg-am-dritten-advent-218401.html