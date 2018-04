Empfehlung - Lohnes Reaktion auf Abstieg: Neuer Angriff in der Oberliga

Lohne. Nach zwei Jahren in der Regionalliga müssen die Volleyballerinnen von Union Lohne wieder den Gang in die Oberliga antreten. Denn mit der Tiebreak-Niederlage am Sonnabend im Relegationsturnier gegen den TV Eiche Horn Bremen II hat die Mannschaft von Trainer Harald Nüsse auch die letzte Chance auf den Klassenverbleib in der vierthöchsten Spielklasse vertan. Beim knappen 2:3 (25:13, 22:25, 20:25, 25:20, 15:17) zeigte sich ein Manko, das bereits am Ende der regulären Saison auffällig war: In den entscheidenden Situationen spielten die Nerven einen Streich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohnes-reaktion-auf-abstieg-neuer-angriff-in-der-oberliga-231954.html