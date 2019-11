Empfehlung - Lohner Volleyballerinnen zahlen Lehrgeld

Lohne Nach drei Siegen in Folge mussten die Volleyballerinnen des SV Union Lohne in der Regionalliga mal wieder eine Niederlage einstecken. Gegen den USC Braunschweig hatten die Gastgeberinnen am Sonntag vor einer guten Zuschauerkulisse mit 1:3 (23:25, 25:21, 22:25, 25:27) das Nachsehen. „Uns haben in den entscheidenden Phasen ein wenig das Glück und die Erfahrung gefehlt“, sagte Trainer Harald Nüsse angesichts der Tatsache, dass die enge Sätze jeweils an die Gäste gingen. Vor allem im vierten Satz waren die Lohnerinnen kurz davor, in den Tiebreak einzuziehen. Eine 23:20-Führung konnte das Union-Team aber nicht in einen Satzgewinn ummünzen. So jubelte am Ende das USC-Team mit dem 194-fachen ehemaligen deutschen Nationalspieler Matthias Keller auf der Trainerbank. In der Analyse waren sich die beiden Verantwortlichen am Ende einig: „Es war ein gutes Regionalligaspiel.“ Im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen den SC Spelle-Venhaus eine Woche zuvor schafften es die Lohnerinnen allerdings nicht, in der Feldabwehr an ihr starkes Niveau anzuknüpfen. So fand vor allem USC-Angreiferin Antonia Namneck immer wieder Lücken im Lohner Abwehrriegel. „Das ist dann das Lehrgeld, das man mit so einer jungen Mannschaft bezahlt“, stellte Nüsse fest, der mit seinem Team am kommenden Wochenende beim Spitzenreiter in Osnabrück zu Gast ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-volleyballerinnen-zahlen-lehrgeld-328822.html