Lohner Volleyballerinnen wollen Aufwärtstrend fortsetzen

Lohne Ihren Aufwärtstrend in der Regionalliga wollen die Volleyballerinnen des SV Union Lohne am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den USC Braunschweig fortsetzen. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt bei Tuspo Weende fuhr das Team von Trainer Harald Nüsse vier Siege ein. Die letzten beiden sogar mit einem glatten 3:0. „Wir sind voll im Soll“, sagt Nüsse angesichts der Ausbeute von elf Punkten. Aber nicht nur Punktbilanz stellt ihn zufrieden, auch die Auftritte seiner Mannschaft überzeugen den Trainer. Mit einer starken Aufschlag/Annahme-Leistung entschieden die Lohnerinnen zuletzt auch das Derby gegen Spelle-Venhaus klar für sich. Am Sonntag will Nüsse die verschiedenen Möglichkeiten, die sein Kader bietet, wieder ausnutzen. „Es ist gut möglich, dass wir mit einer anderen Startsechs anfangen“, sagt der Union-Coach, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Die Gäste will er mit seinem Team aber nicht unterschätzen. Schließlich landete der USC zuletzt einen Überraschungserfolg gegen den SC Langenhagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-volleyballerinnen-wollen-aufwaertstrend-fortsetzen-328342.html