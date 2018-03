Empfehlung - Lohner Volleyballerinnen verpassen direkten Klassenerhalt

Lohne. Der SV Union Lohne hat das Abstiegs-Endspiel in der Volleyball-Regionalliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Harald Nüsse unterlag am Samstagabend dem SC Spelle-Venhaus mit 1:3 (22:25, 25:22, 15:25, 23:25). Vor der Rekordkulisse von 300 Zuschauern in der heimischen Sporthalle am Park verpassten die Lohnerinnen damit die Chance, am letzten Spieltag in der Tabelle noch haarscharf an den Emsländerinnen vorbeizuziehen und den direkten Klassenerhalt sicherzustellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-volleyballerinnen-verpassen-direkten-klassenerhalt-229424.html