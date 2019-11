Empfehlung - Lohner Volleyballer ehren „Vollblut-Unioner“ Reinhard Krieger

Lohne Reinhard Krieger, Materialwart der Volleyballabteilung des SV Union Lohne, ist am Sonntagmittag während eines Volleyballspiels vom Kreissportbund (KSB) und seinem Verein Union Lohne für sein Engagement geehrt worden. Zwischen dem zweiten und dem dritten Satz verkündete Mareike Tälkers aus dem Volleyballvorstand der Lohner, dass sie gerne ein engagiertes Mitglied des SV Union ehren möchte und rief den „Vollblut-Unioner“ auf das Feld. Wie es in der Begründung des KSB, der die Aktion „Ehrenamt überrascht“ koordiniert, heißt, war Krieger von 1997 bis 2003 als Fußballtrainer seines Sohnes Phillip tätig, feuert stets seine Töchter Svenja und Jana beim Volleyball an und ist nun seit sechs Jahren Materialwart. Er kümmert sich dementsprechend um die Ausstattung und Pflege des Materials in der Sporthalle. „Sei es am Grill, bei der Generalversammlung, bei der Hallenbegehung mit der Gemeinde, beim Bau von neuen Ballrohren - du bist immer da, wenn man dich ruft“, machte Tälkers deutlich, dass Reinhard Krieger ein wichtiger Bestandteil der Volleyballabteilung ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-volleyballer-ehren-vollblut-unioner-reinhard-krieger-329123.html