Nordhorn/Lohne In der Kegel-Verbandsliga waren die beiden Grafschafter Vertreter am vergangenen Spieltag auf fremden Bahnen gefordert. Ertrag gab es nur für die Reserve der Kegelfreunde Nordhorn/Listrup, die aus Salzgitter zumindest den Zusatzpunkt mitbrachten, während Lohne beim 0:3 in Osnabrück leer ausging.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-verbandsliga-kegler-beim-spitzenreiter-ohne-chance-342965.html