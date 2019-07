Empfehlung - Lohner Trainingsauftakt mit sechs Zugängen

Lohne Mit 20 Spielern, darunter sechs der insgesamt sieben Zugänge, ist Union Lohne am Montagabend in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Landesliga gestartet. Trainer Andreas Hüsken und Assistent Nils Moggert baten die Aufstiegs-Mannschaft nach einer kurzen Besprechung zunächst zu einem Ausdauertest (Cooper-Test), anschließend stand ein langes Trainingsspiel auf dem Programm. „Am Dienstag geht’s dann richtig los“, kündigte Hüsken an. In den ersten Übungseinheiten wird sich noch viel auch um Kondition drehen, ab der zweiten Trainingswoche dann geht es vor allem ganz konkret um spielerische Inhalte. „Der Fußball ist schneller in der Landesliga“, sagte er, „darauf werden wir uns einstellen müssen. Das bedeutet viel Arbeit.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-trainingsauftakt-mit-sechs-zugaengen-305487.html