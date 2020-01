Empfehlung - Lohner Tischtennisspieler wollen auf einen Aufstiegsplatz

Lohne Tischtennis-Bezirksligist Union Lohne hat sich vor der am Wochenende beginnenden Rückrunde mit Tonnie Heijnen verstärkt. Der am Unterschenkel amputierte 52-Jährige, der vom SC Union Emlichheim kam, ist zweifacher Paralympics-Sieger mit dem niederländischen Team, dreifacher niederländischer Meister und fünffacher Vizemeister. Gemeinsam mit Heijnen versuchen die Lohner Spieler Ingo Hantke, Jörg Lohmann, Frank Thomas, Christian Hofschlag und Jens Kahsnitz, einen Aufstiegsplatz zu erreichen. Aktuell steht die Mannschaft auf Rang fünf, peilt aber noch mindestens den zweiten Platz an, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Am Sonnabend startet der SV Union um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Papenburg in die Rückserie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-tischtennisspieler-wollen-auf-einen-aufstiegsplatz-341162.html