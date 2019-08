Empfehlung - Paris-Brest-Paris: Lohner trotzen Schlafmangel und Westwind

Paris/Lohne Er gilt als der bekannteste, vor allem aber härteste Radmarathon weltweit: Alle vier Jahre kämpfen Hobby-Radrennfahrer aus der ganzen Welt bei der 1230 Kilometer langen Rundfahrt „Paris-Brest-Paris“ darum, unter 90 Stunden das Ziel zu erreichen. Bernd Klus vom RSC Lohne war in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge dabei – und hat die Strecke mit insgesamt 12.000 Höhenmetern in 73 Stunden geschafft. „Es gibt in Deutschland niemanden mit mehr Teilnahmen“, betont sein Teamkollege Andreas Bünker, der seit 2007 regelmäßig an den Start geht und diesmal das Ziel nahe Paris kurz nach Klus erreichte. Insgesamt nahmen neun Sportler des Lohner Klubs die „Tortour de France“ auf sich. Und kämpften nicht nur gegen den permanenten Schlafmangel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-radsportler-bei-der-rundfahrt-paris-brest-paris-315446.html