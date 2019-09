Empfehlung - Lohner Kegler holen sich den Zusatzpunkt

Nordhorn Die Grafschafter Kegel-Verbandsligisten haben ihre Auswärtsspiele am Wochenende verloren. Während die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup II beim 0:3 in Haselünne leer ausgingen, holte Union Lohne mit 1:2 bei den KF Hasetal-Löningen einen Punkt. Nach dem ersten Block mit Martin Merschel (747 Holz) und Michael Schmit (773) lagen die Lohner mit 63 Holz zurück. Der zweite Block mit Werner Köster (703) und Clemens Borker (738) konnte nicht überzeugen. Der Abstand vergrößerte sich auf 109 Holz. Der dritte Block mit Bernd Stevens (755) und Thomas Meß (779) konnte zwischenzeitlich Boden gutmachen, am Ende blieb für die Lohner Sportkegler aber dennoch nur der Zusatzpunkt. Enttäuschend endete das Auswärtsspiel der Kegelfreunde II beim SV Haselünne, in dem die Gäste zumindest auf den Zusatzpunkt spekuliert hatten. Der Aufsteiger präsentierte sich auf seinen schwierigen Heimbahnen gut vorbereitet und gab den Gästen so manches Rätsel auf. So bekamen Marion Niehoff (709) und Steffen Heese (719) die Tücken der Haselünner Bretter zu spüren. Ihre Ergebnisse reichten nicht einmal dazu aus, gegen den schwächsten Block der Gastgeber mitzuhalten. Auch im Mittelblock taten sich Hermann Egbers (713) und Gerold Koel (739), der immerhin drei Zahlen der Gastgeber überspielte, mehr als schwer. Mit großem Rückstand machten sich dann Johannes Voet (709) und Hendrik Heskamp (713) ans Werk, um den angestrebten Punktgewinn doch noch einzutüten. Daraus wurde allerdings nichts, sie verpassten die eigentlich machbaren 727 Holz.(...)