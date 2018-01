Empfehlung - Lohner Fußballer sind auch in der Reithalle stark

Timmel . Seit zehn Jahren bittet der SuS Timmel jeweils im Januar zehn Fußballmannschaften zu einem etwas anderen Turnier auf einem Sandboden einer Reithalle in der ostfriesischen Gemeinde Großefehn. Weil zuletzt aber die Zuschauer ausblieben, waren in diesem Jahr nur Vereine aus der unmittelbaren Nachbarschaft eingeladen. Mit einer Ausnahme: Der von Ralf Cordes trainierte Bezirksligist Union Lohne durfte wie schon in den Vorjahren am Sonnabend dabei sein – und gewann sogar die zehnte Ausgabe des Turniers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-fussballer-sind-auch-in-der-reithalle-stark-222733.html