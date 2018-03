Empfehlung - Lohner Frust vorm Spitzenspiel beim SV Meppen II

db Lohne. Vor fünf Wochen ist Union Lohne zum letzten Mal im Pflichtspieleinsatz gewesen. „Es schleicht sich langsam Frust ein, wenn die eigenen Partien ausfallen, die Konkurrenten aber spielen und die Abstände in der Tabelle immer größer werden“, sagt Union-Trainer Ralf Cordes. Genau das ist passiert: Der SV Meppen II, Tabellenführer und größter Konkurrent des Aufstiegsaspiranten aus Lohne, ist bis auf zehn Punkte enteilt. Doch vor dem Spitzenspiel im Emsland am Sonntag (15 Uhr) ist die Laune bei den Gästen am Wochenende schlagartig besser geworden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-frust-vorm-spitzenspiel-beim-sv-meppen-ii-229996.html